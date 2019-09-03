سرقة لوحة من أعمال فنان الجرافيتى بانكسى فى باريس

تعرضت لوحة يظهر بها فأر ملثم يحمل سكينًا من أعمال فنان الجرافيتي الشهير بانكسي، للسرقة من أمام مركز بومبيدو في باريس، حسب ما ذكره معرض الفن الحديث والمركز الثقافي.



وكانت اللوحة المرسومة على ظهر لافتة مرورية واحدة من الأعمال الخاصة بالفنان البريطاني بانكسي، والتي ظهرت في شوارع باريس في يونيو من العام الماضي.



وقال مركز بومبيدو، إن سرقة اللوحة الخاصة بفنان الشارع البريطانى، الذي يحتفظ بسرية هويته الحقيقية، وقعت ليلة السبت الأحد الماضي على الأرجح.



وكانت اللوحة محمية بلوح من الزجاج الشبكي، وتمكن أفراد الأمن التابعين للمركز من إحباط محاولة سرقة سابقة في يوليو من العام الماضي، عندما داهموا لصوصا محتملين قبل ارتكاب جريمتهم.