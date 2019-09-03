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رياضة

8 بلدان تتنافس على استضافة كأس العالم للسيدات 2023

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:32 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الثلاثاء، أن ثمانية بلدان لا تزال في السباق للفوز باستضافة كأس العالم للسيدات 2023، والذي سيقام للمرة الأولى بمشاركة 32 منتخبًا.

وانسحبت كل من بلجيكا وبوليفيا من السباق، على أن يعلن اسم البلد الفائز بالاستضافة من قبل فيفا في مايو المقبل.

وكان مجلس فيفا قد قرر في يوليو الماضي رفع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32، بعد النجاح الذي حظي به مونديال فرنسا 2019، وذلك بهدف تعزيز تطور كرة القدم النسائية.

لكن هذا القرار لقي انتقادات بعدما أظهر المونديال الأخير الذي فازت الولايات المتحدة بلقبه للمرة الرابعة في تاريخها، تفاوتًا كبيرًا في المستويات بين المنتخبات لا سيما خلال دور المجموعات.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن في أغسطس الماضي، أن عشرة بلدان أبدت اهتمامها باستضافة البطولة على أراضيها، لكن بعد انسحاب بلجيكا وبوليفيا، بقيت ثمانية في المنافسة هي جنوب إفريقيا، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كولومبيا، اليابان، نيوزيلندا وكوريا الجنوبية، علمًا أن الأخيرة أشارت إلى إمكان استضافة البطولة بالتشارك مع كوريا الشمالية.

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