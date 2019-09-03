إحالة عصابة سرقة الهواتف فى حلوان للجنايات

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الثلاثاء، بإحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، إلى المحاكمة الجنائية.



وكانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة حلوان بامتداد شارع عبدالرحمن، فسمعوا استغاثة «مصطفى. أ. ص» 17 سنة، طالب، قرر أنه أثناء سيره بمحل البلاغ فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية «توك توك» وخطف أحدهما هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.



بتتبع خط سير هروب المتهمين أمكن ضبطهما وتبين أنهما «أ. ر» 24 سنة سائق، و«إ. أ.ح » 15 سنة عاطل، أثناء استقلالهما دراجة بخارية «توك توك» ملك وقيادة الأول والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه وهاتفان محمول مجهولا المصدر.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «الخطف» باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما، وأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى.



باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وأقر المجني عليهما الثاني والثالث بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.



تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.