رونالدو يكتب "وصيته"
الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:30 م
محمد عبدالنبيطباعة
ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، كتب وصيته، في خطوة مفاجئة.
وأفادت الصحيفة، بأن رونالدو التقى المحامين في لشبونة، وناقش تفاصيل الوثيقة.
وتعتبر صديقته جورجينا رودريجيز الوريثة الرئيسية للدون البرتغالي، وستحصل على كل ثروته في حالة الوفاة، وتقدر ثروة المهاجم بأكثر من 300 مليون يورو.
وأفادت الصحيفة، بأن رونالدو التقى المحامين في لشبونة، وناقش تفاصيل الوثيقة.
وتعتبر صديقته جورجينا رودريجيز الوريثة الرئيسية للدون البرتغالي، وستحصل على كل ثروته في حالة الوفاة، وتقدر ثروة المهاجم بأكثر من 300 مليون يورو.