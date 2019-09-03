رونالدو يكتب "وصيته"

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن مهاجم ​​يوفنتوس​​ الإيطالي، البرتغالي ​​كريستيانو رونالدو،​​ كتب وصيته، في خطوة مفاجئة.



وأفادت الصحيفة، بأن رونالدو التقى المحامين في ​لشبونة​، وناقش تفاصيل الوثيقة.



وتعتبر صديقته ​​جورجينا رودريجيز​​ الوريثة الرئيسية للدون البرتغالي، وستحصل على كل ثروته في حالة الوفاة، وتقدر ثروة المهاجم بأكثر من 300 مليون يورو.