الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه جهود تحقيق السلام في أفغانستان

أكد الاتحاد الأوروبي مجددًا التزامه القوي بدعم الجهود الدولية الحالية الرامية إلى تحقيق السلام في أفغانستان.



جاء ذلك في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي؛ تعلقيًا على الهجوم الذي تعرض له مجمع سكني للمنظمات الدولية ليل أمس في كابول، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات.



وقالت كوسيانيتش- في البيان الذي أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية- إن الهجوم الذي تبنته حركة طالبان يهدف إلى تقويض الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في أفغانستان، مضيفة أنه يجب أن يتوقف العنف وقتل المدنيين ليصبح السلام الذي يستحقه ويطالب به الشعب الأفغاني حقيقة واقعة.



وكان الاتحاد الأوروبي قد تحفظ على التعليق على الأنباء الواردة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان.