الخارجية الأردنية: أمن السعودية والإمارات جزء من أمننا

قال وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن أمن السعودية والإمارات جزء من أمن الأردن، معربًا عن تضامن بلاده مع الأشقاء في كل ما يتخذونه من خطوات لحماية أمنهم، وعن إدانة بلاده لأي استهداف للسعودية.



وشدد الصفدي، خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن جريفيث"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، على دعم بلاده لمبادرة السعودية للحوار التي تستهدف وقف التصعيد في اليمن.



وأشاد بجهود الأمم المتحدة ودور بعثة الأمم المتحدة لليمن التي تستضيف المملكة مقرها، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة، مؤكدًا أن تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاقية الحديدة خطوات مهمة نحو الحل السياسي الذي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق.



وأطلع "جريفيث" وزير الخاجية الأردني على جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة، مقدمًا شكره للأردن على استضافة مقر بعثة الأمم المتحدة لليمن وما تقدمه من دعم وإسناد لها.