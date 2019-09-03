مسئول فرنسى: حريصون على مساعدة لبنان

أكد المبعوث الفرنسي بيير دوكان المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" أن فرنسا حريصة على مساعدة لبنان، وأن برنامج الإنفاق الاستثماري الذي تم إعلانه في مؤتمر سيدر لصالح لبنان، لا يزال قائمًا ومستمرًا، مشددًا في نفس الوقت على أهمية تنفيذ لبنان مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المبعوث الفرنسي إلى لبنان، عقب لقاء عقده مع وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، ظهر اليوم الثلاثاء، حيث تم استعراض الأوضاع الاقتصادية للبنان، والتقدم في إعداد مشروع موازنة 2020 وما ستتضمنه من بنود إصلاحية.



وأسفر مؤتمر سيدر الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في أبريل من العام الماضي، عن قروض ميسرة ومنح بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية وهيكلية.



وقال "دوكان" إنه تلقى تأكيدًا من وزير المالية أن موازنة لبنان العام المقبل سيتم إقرارها في مواعيدها المقررة وقبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يكتسب أهمية في مجال وضع التوقعات المتعلقة بالموازنة ويبعث على الاطمئنان لدى المجتمع الدولي.



وشدد على أن حُسن سير الاقتصاد اللبناني يرتبط باتخاذ قرارات إصلاحية في الموازنة المقبلة، لافتًا إلى أن وزير المالية أبلغه أن الإجراءات التي سيتم اعتمادها من شأنها تقليص العجز وخفض الإنفاق والمشتريات العمومية وإصلاح نظام الجمارك ومكافحة التهرب الضريبي.