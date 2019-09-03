المنتخب النيجيرى يفكر فى ضم نجم تشيلسى لصفوفه

أفادت تقارير صحفية بأن الاتحاد النيجيري لكرة القدم يريد من لاعب ​تشيلسي​ ​تامي أبراهام​، أن يلعب مع المنتخب النيجيري بدلًا من الإنجليزي.



من جهته، أشار رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم أماجو بينيك، إلى أن "أبراهام" يجب أن يلعب في بلد ميلاد والده.



وقال: "لن نتوانى عن سعينا لضم اللاعبين الجيدين للعب من أجل البلاد، لكن هؤلاء الشبان مستقلون للغاية في التفكير. قيل لنا الانتظار حتى نيسان 2020، حيث نأمل في أن يتخذ قرارًا نهائيًا في هذا الشأن.. أخبرته أنه لديه فرصة أفضل للعب مع نيجيريا أكثر من إنجلترا".