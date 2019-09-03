"التأمين الصحى": 1000 عملية كبرى فى التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة

قال الدكتور قطب السيد، مدير مستشفى النصر التخصصي للأطفال، إن أكثر من 50% سجلوا بياناتهم ضمن مشروع التأمين الصحي الجديد خلال الشهرين الماضيين، بواقع 135 ألف أسرة، ويبلغ عدد أفرادها نحو 441 ألف مواطن.



وأضاف السيد، خلال تصريحات خاصة للفضائية "dmc"، أن منظومة التأمين الصحي أجرت 3696 عملية في إطار المنظومة الجديدة، حيث أُجري أكثر من 1000 عملية كبرى خلال فترة التشغيل التجريبي للمنظومة، موضحا أن هناك فرق توعية تحث المواطنين على التسجيل.



وأوضح أن العمليات التي أجريت خلال الفترة التجريبية كانت بالمجان، ولم نتقاض أي مليم من المرضى.

