رسميًا: غرناطة يضم الفرنسي جونالون إلى صفوفه

أعلن نادي ​غرناطة​ الإسباني عبر حسابه في "تويتر" التعاقد مع لاعب خط وسط نادي روما الإيطالي ​ماكسيم جونالون​ Maxime Gonalons بنظام الإعارة لموسم واحد مع إمكانية الشراء مقابل 4.5 مليون.



ولعب جونالون، 30 عامًا، الموسم الماضي في صفوف إشبيلية على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى روما هذا الصيف.



وانضم جونالون إلى صفوف نادي روما في صيف العام 2017 قادمًا من ليون الفرنسي مجانًا.