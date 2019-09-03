مسئول أممي: مصر حققت إنجازًا مذهلًا في مجال الصحة الإنجابية

قال رامز الأكباروف، مدير السياسات والاستراتيجيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن الحكومة المصرية أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال نشر برامج تنظيم الأسرة؛ إيمانًا منها بضرورة توافر هذه الوسائل للمواطنين بشكل مجاني، مشيرًا إلى وجود تعاون وثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال توفير وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين.



جاء ذلك في تصريح خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس، على هامش الندوة الوزارية الدولية الـ16 للشراكة حول السكان والتنمية، المنعقدة في تونس على مدار يومين بمشاركة مصر.



وقال الأكباروف": "أود أن أهنئ الحكومة المصرية ووزارة الصحة وكافة الشركاء الذين يعملون معًا في هذا المجال على هذا الإنجاز المذهل"، مشيدًا بالإنجاز الهائل الذي تقوم به مصر في مجال الصحة الإنجابية.



وأكد أن مصر تعد شريكًا قويًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العديد من البرامج بخلاف برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، حيث ساعدت مصر بالتعاون مع الصندوق دولا عربية أخرى في مجال التعداد السكاني، وهو التعاون الذي كان له قدر كبير من الأهمية.