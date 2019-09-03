الخميس.. تخريج الدفعة 9 من "بيت جميل للحرف التقليدية" بالفسطاط

يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية، بتخريج الدفعة التاسعة من برنامج "بيت جميل للحرف التقليدية" والتي تقام بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز، في السابعة مساء الخميس 5 سبتمبر، بمقر مركز الحرف التقليدية خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط.



ومن المقرر تخريج هذا العام 22 فنانًا من مجالات مختلفة" الخزف، النجارة، النحاس.



تأتي منحة بيت جميل في إطار السعي لتطوير الحرف والحفاظ عليها، من خلال الاحتكاك بتجارب دولية لها الخبرة في كيفية التعامل التراث الحرفي في العالم للعمل علي تجديد الوعي بأصول الفن الإسلامي.



الدبلومة تهدف إلى تخريج المصمم المنفذ عن طريق الدراسة والتدريب العملي على مدى عامين دراسيين، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع، وتضم مجالات الدراسة خلال المنحة مهارات الرسم، المنظور الحر، الرسم الحر، الدراسات اللونية، حرفة الزجاج المعشق، الخزف، حرفة أعمال الخشب القشرة، أعمال المعادن (تفريغ النحاس) وتقنياتها المختلفة.



يذكر أن عدد خريجي دفعات "بيت جميل" خلال الدورات السبع السابقة وصل إلى 106 من كل التخصصات والمؤهلات المختلفة.