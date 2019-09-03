استوحى إطلالتك الصيفية من نجمة الموضة هادية غالب

أوشك فصل الصيف على الانتهاء، لكن ما زال الوقت متاحًا لهواة اللحاق بالأيام الأخيرة به للاستمتاع بأشعة الشمس وأجواء البحر المميزة وترك ذكريات لا تنسى، وهذا لن يكتمل بالطبع إلا مع تنسيق أزياء صيفية مميزة، والتقاط صور تبقى للعام المقبل.



ويمكنك أن تستوحى إطلالاتك من مدونة الموضة والفاشونيستا المصرية الشهيرة هادية غالب، حيث تحرص على إظهار حبها للألوان وقدرتها على الإبداع والتعبير عن حبها للحياة من خلال الأزياء التى تتميز بألوانها المشعة، ومزجها بين النمط العصرى مع الاحتفاظ بلمسات أنثوية واضحة.



وتعد هادية، ذات الـ25 عاما، أولى مدونات الموضة فى مصر وأشهرهن، حيث بدأت العمل على التفاعل مع السوشيال ميديا منذ سن مبكرة أثناء دراستها الجامعية، وكانت تشارك صورها حتى لاقت تعليقات كثيرة ومتابعات جعلتها تولى اهتمامًا خاصًا بالموضة، وتدون عنها بشكل منتظم.



وتخطى أعداد المتابعين لديها المليون، فقط على موقع إنستجرام، ومع الوقت تواصلت كبرى الشركات العالمية معها لتقوم بعمل دعاية لها، ونجحت فى أن تحول هوايتها لمجال عمل، حتى أسست شركتين، واحدة فى مصر والثانية بدبى، فى ذات المجال.

