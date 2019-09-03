"ميتشو" يلغى استراحة الزمالك من أجل نهائى الكأس

تراجع الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، عن قرار منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، حيث قرر المدير الفنى بدء الاستعداد مبكرًا لمواجهة بيراميدز في نهائى الكأس.



وأبلغ الجهاز الفني للزمالك اللاعبين بخوض التدريبات الجماعية في الثامنة مساء اليوم، على ملعب النادي في ميت عقبة، استعدادًا لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل، في نهائي الكأس.





