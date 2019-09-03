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"البرهان" يشيد بدور الهيئة العربية للاستثمار في السودان

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:12 م
جريدة الدستور
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أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بالدور الريادي الذي تطلع به الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في السودان.

وذكر مجلس السيادة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن "البرهان" استقبل اليوم بالقصر الجمهوري محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الذي قدم موجزًا عن اتفاقيات الهيئة مع السودان في المجال الزراعي.

ومن جانبه، أوضح المزروعي، في تصريح صحفي، أن الهيئة منذ إنشائها قبل 40 عامًا ركزت كل جهودها في السودان، على اعتبار أنه هو سلة الغذاء العربي، مضيفًا أن الاجتماع تطرق لحجم استثمارات الهيئة في السودا، مشيرًا إلى أن 66% من استثمارات الهيئة الإجمالية تتركز في السودان، وأن أكثر من 95% من إجمالي القروض والضمانات التي قدمتها الهيئة لكل شركاتها في هذا البلد.

ولفت إلى أن عدد الشركات التي تديرها الهيئة في السودان تبلغ 13 شركة، منها شركات قائمة وأخرى تحت التأسيس، موضحًا أن مجلس إدارة الشركة وافق على إنشاء صندوق استثماري مع مستثمرين أجانب بحوالي 40 مليون دولار للاستثمار الزراعي هناك.

وقال المزروعي: إن الهيئة تمثل واجهة لكل الاستثمار العربي في مجال الزراعة في السودان، مؤكدًا أن لقاءه مع البرهان كان إيجابيًا، وأن الهيئة ستواصل جهودها الاستثمارية في السودان.

والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي هي مؤسسة مالية عربية ذات شخصية قانونية اعتبارية ودولية مستقلة، أسست في عام 1976 لتعزيز الأمن الغذائي في الوطن العربي، وتساهم في رأسمالها 21 دولة عربية، ومقرها السودان.

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