الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 الموافق 04 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية: "بريكست" دون اتفاق أصبح احتمالًا قويًا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:11 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا، إن احتمالية حدوث سيناريو البريكست دون اتفاق أصبح قويًا وواضحًا في الوقت الراهن.

وأضافت "أندريفا"- في تصريحات نقلتها صحيفة إيفيننج استاندرد البريطانية، اليوم الثلاثاء - أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في حدوث سيناريو البريكست دون اتفاق، لكننا نعمل على افتراض أن البريكست دون اتفاق سوف يحدث بحلول 31 أكتوبر القادم.

وأكدت أنه عندما يكون هناك تقدم في المحادثات الخاصة باتفاق البريكست سيتم إعلانها، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مقترحات بناءة بشأن خطة "الباكستوب" الخاصة بحدود أيرلندا الشمالية من قبل الحكومة البريطانية.

وكان وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفينى، قد أكد - في وقت سابق - أنه لا يمكن التفكير في إلغاء خطة "الباكستوب" من اتفاق البريكست.

وقال: "نرغب في التوصل إلى اتفاق ملموس حول خطة (الباكستوب) يكون قائمًا على اتفاق البريكست، ولكن ذلك لا يعني أننا سنقبل اتفاقًا يضر بأمن أوروبا".

من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضرورة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مع حلول 31 أكتوبر المقبل، وحماية مصالح الشعب والشركات البريطانية، مهددًا أعضاء حزب المحافظين بالاستبعاد حال معارضتهم لخطة الخروج وملمحًا إلى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في حال رفضهم خطة البريكست.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

ما تأثير إلغاء الدولار الجمركي على أسعار السلع؟

منذ حوالي 5 ساعات

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

منذ حوالي 19 ساعة

لماذا رفضت شيرين رضا دورها أمام أحمد السقا في "العنكبوت"؟

منذ حوالي 23 ساعة

«هلاوس بصرية وجن وقتيلان».. جريمة أسرية هزّت حلوان

ads

الصور

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

image description

بتخفيض 40% افتتاح معرض "العودة إلى المدارس" بـ"التنمية المحلية"

الأكثر قراءة

قائمة مشروعات العاصمة الإدارية الأكثر مبيعا خلال 3 أشهر

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل العلاوات الخمس الخاصة للموظفين

إخلاء سبيل منى الغضبان بطلة "الفيديو الإباحي"

أيام زمان

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

الصحة

6 نصائح لتفادى الإصابة بسرطان الثدى

«التنمر» يهدد الأطفال بالانتحار

دراسة: الأشخاص النحفاء خلاياهم الدهنية أكثر كفاءة

دراسة: الإفراط في تناول الخضروات والفاكهة قد يضر بالصحة

الرئيس نيوز

"شارع 306" مشروع جديد لتشغيل الشباب برعاية "تحيا مصر"

بوروخوفا.. 8 معلومات عن أول من ترجم القرآن للروسية

"أبوستيت" يكلف مايسة لطفي مديرا لمعمل الزراعة العضوية

نائبة: مناقشة مشاريع قوانين "الأحوال الشخصية" في دور الانعقاد القادم

منوعات

سرقة لوحة من أعمال فنان الجرافيتى بانكسى فى باريس

دراسة: تلوث الهواء يقلل كمية أشعة الشمس التي تصل إلى سطح الأرض

إلزام المدارس الفرنسية بوضع العلم الوطنى فى الفصول

تراجع الأرباح المجمعة لليابان بسبب الحرب التجارية

كشكول

"المرجعية الدينية لمن تكون ؟".. ندوة للطلاب الوافدين بمنظمة خريجي الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية بكليتي العلوم والتجارة

"شنايدر إلكتريك" تستضيف أوائل الثانوية العامة في مصنعها بمدينة بدر

انفوجراف.. 12 معلومة عن أول مدرسة لـ "صناعة المجوهرات والحلي" بالشرق الأوسط

إسلام سياسي

شباب الإخوان المحبوسين يتوسلون مجددًا لإخراجهم من السجن

أزهريون: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية

الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء لمناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية

واشنطن تعلن استهدافها خلايا تنظيم القاعدة في سوريا


زيت وسكر

وزير الزراعة يكلف “مايسة لطفي” مديرا لمعمل الزراعة العضوية

توفير زى مميز لسائقى القطارات بالسكة الحديد

القوى العاملة: التحول الرقمي يخدم المجتمع بإنجاز أعماله في سهولة ويسر

تعرف على خطوات التصويت في إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
محمد العسيري
البلد الكبير
لواء. محسن الفحام
ختامها الكويت
مؤمن المحمدي
ع الفانلة
المزيد

الثقافة

الخميس.. تخريج الدفعة 9 من "بيت جميل للحرف التقليدية" بالفسطاط

منها "إليف شفق".. 6 روايات بالقائمة القصيرة للبوكر البريطانية

التكوين تطرح النسخة العربية لــ"علم النفس السياسي"

محمد عفيفى يناقش "رسائل من مصر" بأتيليه القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك