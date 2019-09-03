المفوضية الأوروبية: "بريكست" دون اتفاق أصبح احتمالًا قويًا

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا، إن احتمالية حدوث سيناريو البريكست دون اتفاق أصبح قويًا وواضحًا في الوقت الراهن.



وأضافت "أندريفا"- في تصريحات نقلتها صحيفة إيفيننج استاندرد البريطانية، اليوم الثلاثاء - أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في حدوث سيناريو البريكست دون اتفاق، لكننا نعمل على افتراض أن البريكست دون اتفاق سوف يحدث بحلول 31 أكتوبر القادم.



وأكدت أنه عندما يكون هناك تقدم في المحادثات الخاصة باتفاق البريكست سيتم إعلانها، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مقترحات بناءة بشأن خطة "الباكستوب" الخاصة بحدود أيرلندا الشمالية من قبل الحكومة البريطانية.



وكان وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفينى، قد أكد - في وقت سابق - أنه لا يمكن التفكير في إلغاء خطة "الباكستوب" من اتفاق البريكست.



وقال: "نرغب في التوصل إلى اتفاق ملموس حول خطة (الباكستوب) يكون قائمًا على اتفاق البريكست، ولكن ذلك لا يعني أننا سنقبل اتفاقًا يضر بأمن أوروبا".



من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضرورة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مع حلول 31 أكتوبر المقبل، وحماية مصالح الشعب والشركات البريطانية، مهددًا أعضاء حزب المحافظين بالاستبعاد حال معارضتهم لخطة الخروج وملمحًا إلى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في حال رفضهم خطة البريكست.