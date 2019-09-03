روسيا تتسلم 112 مروحية جديدة ضمن برنامج التسليح

تسلمت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، 112 مروحية جديدة، وفقًا للبرنامج الحكومي الروسي للتسليح الممتد حتى عام 2027.



وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال اجتماع لقيادات القوات المسلحة الروسية: "لقد حصلت قواتنا المسلحة اليوم على 112 مروحية، منها 58 مروحية قبل الموعد المحدد".



وأشار إلى أنه وفق البرنامج الحكومي للتسليح للفترة ما بين 2018 - 2027 يتعين على المصانع الحربية أن تصنع 423 مروحية حديثة لوزارة الدفاع الروسية.



وأضاف، أن الشركة المنتجة للمروحيات أقدمت خلال عملية التعاقد على تخفيض تكلفة الإنتاج بشكل كبير، موضحًا أن المروحيات المتعاقد عليها تضم 96 مروحية هجومية من طراز (مي-28 إن.إم).