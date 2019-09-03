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دمشق تبرم 3 عقود نفط وغاز مع شركات روسية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:09 م
جريدة الدستور
وكالات
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وقعت دمشق ثلاثة عقود مع شركات روسية في مجال النفط والغاز، على هامش معرض دمشق الدولي المنعقد حاليًا في العاصمة السورية بدورته الـ61.

ووقع العقود عن الجانب السوري المدير العام للمؤسسة العامة للنفط السورية بسام طعمة، وعن الجانب الروسي المدير العام لشركة "فيلادا" أوليغ كيريلوف والمدير العام لشركة "ميركوري" ديمتري غرينكييف.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم: "أبرمنا اليوم على هامش معرض دمشق الدولي ثلاثة عقود مع شركات روسية في مجال المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي والغازي في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية".

وأضاف أن هذه العقود هي ثمرة للتعاون المشترك السوري الروسي في المجال الاقتصادي ونتيجة بروتوكول التعاون المشترك بين البلدين وخارطة الطريق الموقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الطاقة الروسية عام 2018.

من جهته، قال المدير العام لشركة "ميركوري" إن العقد الذي تم توقيعه هو للتنقيب عن البترول ومساحته كبيرة حيث سيتم الحفر فيما بعد في الأماكن المتوقع وجود النفط فيها وسيتم تهيئة المنطقة وبناء البنى التحتية المطلوبة.

بدوره أكد المدير العام لشركة "فيلادا" أن العقد جاء نتيجة تفاوض ومجهود كبير امتد لنحو ستة أشهر للوصول إلى الصيغة النهائية.

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