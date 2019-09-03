مقتل 3 فى سقوط منصة صيانة بأحد أبراج البث بألمانيا

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم عندما سقطت منصة صيانة من

ارتفاع نحو 50 متًرا عن الأرض من أحد أبراج البث في ولاية هسه بوسط البلاد.



وأضافت الشرطة أن سبب سقوط المنصة لم يتضح، لكن سلطات الأمن والسلامة المحلية تحقق في الأمر.





