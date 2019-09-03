"بيطرى البحر الأحمر": استخراج بطاقات حكومية للكلاب

شنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، الثلاثاء، حملة تفتيشية على أماكن إيواء الكلاب في الغردقة، والتأكد من وجود تراخيص للعيادات البيطرية.



من جانبه، أكد الدكتور فتحي سلمي، مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن الحملة تمكنت من حصر أعداد الكلاب الموجودة بمدينة الغردقة وتدوينها في سجلات خاصة بذلك، لافتًا إلى أن الحملة طعمت جميع الكلاب التي تم حصرها.



وأضاف "سلمي" في تصريحات صحفية اليوم، أنه طبقًا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتوجيهات محافظ البحر الأحمر، تستخرج المديرية تصاريح وبطاقات حكومية لجميع الكلاب الأليفة، مشيرًا إلى أنه لا يسمح للكلاب الأليفة بنزول الماء دون بطاقات حكومية أو تراخيص من الطب البيطري، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين في البحر الأحمر.



وأشار مدير الطب البيطري، إلى أن المديرية مستمرة في عملها بحصر جميع أماكن إيواء الكلاب والعيادات البيطرية المرخصة وغير المرخصة.