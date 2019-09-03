فيديو.. طريقة التسجيل لحضور منتدى شباب العالم 2019 بشرم الشيخ

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انطلاق دورته الجديدة خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.



ونشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، فيديو تعريفيا لكيفية التقديم للمشاركة في فعاليات المنتدى.



وقالت إدارة المنتدى خلال الفيديو: "WYF عاد في عام 2019، وهو على استعداد لقبول المتقدمين بالتسجيل والتعريف على كيفية التسجيل في المنتدى العالمي للشباب، وهو فرصة للحصول على فرصة للتعبير عن أفكار المتقدمين".



ووجهت إدارة المنتدى، الدعوة للشباب من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المناقشات التي ستركز هذا العام على قضايا السلام والتنمية والإبداع، من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى خلال موعد أقصاه 10 نوفمبر المقبل.