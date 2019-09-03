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عالم

العاهل الأردني يفتتح المنطقة الحرة الجديدة في مطار الملكة علياء

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:31 م
الملك الأردني عبدالله
الملك الأردني عبدالله الثاني
وكالات
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افتتح الملك الأردني عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء، المنطقة الحرة الجديدة في مطار الملكة علياء الدولي، وذلك وفقا لما نشره الديوان الملكي الهاشمي على حسابه في "تويتر".

وأرفق الديوان منشوره بصور للملك الأردني برفقة مسؤولين أردنيين من بينهم رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال مراسم الافتتاح.

ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية خلف الهميسات، فإن الهدف الرئيسي من إقامة المنطقة هو إيجاد منطقة حرة نموذجية متعددة الأغراض لتكون ميناء محوريا ومركزا للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما أشار إلى أن المنطقة الجديدة تهدف لجذب رؤوس الأموال ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في المنطقة للنهوض بالاقتصاد الوطني بمختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة حجم الصادرات الأردنية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشغيل الأيدي العاملة للمساهمة في الحد من البطالة.

وأضاف المسؤول الأردني أن المناطق الحرة في الأردن تسهم بدعم الاقتصاد الوطني بحوالي نصف مليار دينار إيرادا مباشرا.

ولفت إلى أن صادرات المناطق الحرة الأردنية العامة والخاصة شكلت خلال العام الماضي نحو 57% من صادرات المملكة بما يعادل حوالي 3 مليارات دينار.

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