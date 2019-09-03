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عالم

إيطاليا تنتظر نتائج الاقتراع الإلكترونى على تشكيل حكومة جديدة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:29 م
جريدة الدستور
وكالات
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يجرى تحديد مصير الحكومة الإيطالية الجديدة المقترحة، اليوم الثلاثاء، عن طريق اقتراع مثير للجدل باستخدام شبكة الإنترنت من جانب أعضاء حركة خمس نجوم.

وتمت دعوة أعضاء الحركة إلى الموافقة على تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي الذي يقف على يسار الوسط، الذي كان يعد منافسًا شرسًا في السابق، وتم فتح باب الاقتراع.

وكتبت حركة خمس نجوم في تدوينة على موقعها الإليكتروني تقول "نحن نمر بلحظة دقيقة للغاية بالنسبة لبلادنا"، وذلك في رسالة تقدم الاقتراع ومشروع الاتفاق على الحكومة الائتلافية.

ويتضمن الاتفاق الدعوة إلى التخفيف من قواعد النقد التنظيمية للاتحاد الأوروبي للسماح لإيطاليا بشق طريقها خارج حالة الركود الاقتصادي والالتزام بوضع حد أدنى للأجور.

وبالنسبة إلى الهجرة التي تعد قضية أساسية يقول مشروع البرنامج الذي وضعته الحكومة، إنه تجب مراجعة القوانين الجائرة التي أصدرتها الحكومة السابقة، وذلك وفقًا لما اقترحه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

ومن بين البنود الأخرى قال ماتاريلا إن فرض غرامات تصل إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار)، على سفن إنقاذ المهاجرين التي لا تمتثل للأوامر الصادرة بعدم دخول المياه الإيطالية ليس كافيا.

ولا يعرف حتى الآن ماذا ستكون نتيجة الاقتراع، ويمكن أن يؤدي عدم الموافقة إلى فشل جهود تشكيل حكومة جديدة وإلى إجراء انتخابات مبكرة من المرجح أن تنظم في نوفمبر المقبل.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، قد دعا، أمس الإثنين، نشطاء حركة خمس نجوم إلى مساندة الاتفاق مع الحزب الديمقراطي، وقال: "لدينا أفكار رائعة جيدة يمكن تنفيذها لصالح هذا البلد".

ويتم التصويت على اتفاق الحكومة الائتلافية عبر منصة "روسو" الإلكترونية التابعة لحركة خمس نجوم، والتي عانت منذ فترة طويلة من المخاوف حول الافتقار إلى الشفافية ومخاطر التعرض لهجمات القرصنة الإلكترونية.

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