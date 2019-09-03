الأحد.. "الأعلي للإعلام" يستكمل التحقيق في شكوى ضد عمرو أديب

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء، اجتماعها لمناقشة الشكاوى التي تلقاها المجلس.



قررت اللجنة استكمال التحقيق في الشكوى المقدمة من نقابة أطباء الإسكندرية وأحد الصيادلة، ضد إحدى حلقات الإعلامي عمرو أديب، إلى جلسة الأحد القادم.



وأوصت بحفظ الشكوى المقدمة من أحد المحامين ضد الإعلامية مفيدة شيحة، كما أوصت بحفظ شكوى أخرى مقدمة من ذات المحامي ضد برنامج "هى وبس" للإعلامية رضوى الشربينى، فقد رأت اللجنة أنه لا توجد أي إساءات للرجل في الحلقات التي تضمنتها الشكوتان، كما أن البرنامجيين يدافعان عن حقوق المرأة ويقدمان الأمل لمن يواجهن مشكلات زوجية.



كما أوصت اللجنة بحفظ الشكوى المقدمة من شركة "فودافون" ضد صفحة "ألتراس حاسبات ومعلومات" بعد تقديم اعتذار وتعهدهم بعدم النقل من مواقع التواصل الاجتماعي.



وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أيضًا الشكوى المقدمة من أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي ضد قناة الحدث اليوم، تضمنت اتهامات عديدة من أبرزها تأجير القناة للبرامج "بيع الهواء"، وقررت لجنة الشكاوى فتح تحقيق عاجل في الوقائع التى شملتها شكوى رئيس مدينة الإنتاج الاعلامي.