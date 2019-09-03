دراسة: الإفراط في تناول الخضروات والفاكهة قد يضر بالصحة

كشفت إحدى الدراسات عن أن الإفراط فى تناول الفاكهة والخضروات قد يضر بالصحة، لافتة إلى أن القواعد الصحية المطبقة على معدلات استهلاك الوجبات السريعة أو بعض الأطعمة الضارة تنطبق أيضا على معدلات استهلاك الخضروات والفاكهة.



وقال الباحثون في كلية الطب جامعة "نيويورك" إن الأشخاص يمنحون أنفسهم الحرية في تناول الأطعمة الصحية.. ورغم أن الملصق قد يقول إن الطعام أو المشروب قليل الدسم أو خال من الدهون، إلا أنه يجب مراقبة معدلات الاستهلاك للحيولة دون الإفراط فى التناول، لما قد تمثله من مخاطر صحية.