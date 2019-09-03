دراسة: تلوث الهواء يقلل كمية أشعة الشمس التي تصل إلى سطح الأرض

كشفت دراسة حديثة عن أن تلوث الهواء يقلل من امتصاصه ضوء الشمس وتفريقه، وبالتالي تقل أشعة الشمس التي تصل إلى سطح الأرض، مما قد يقلل من كمية الطاقة المتجددة التي يتم الحصول عليها من الألواح الشمسية، ويزيد العبء الاقتصادي المرتبط بها.



وأوضحت الدراسة، التى نشرت فى مجلة "التقدم فى علوم الغلاف الجوى"، أنه كلما صغر حجم الجزيئات، زادت الآثار الضارة، وبالتالى فإن نسبة الإشعاع المبعثر إلى الإشعاع العالمي تزداد مع زيادة مستويات تلوث الهواء، مما يعني أن أشعة شمس أقل تصل بالفعل إلى سطح الأرض.