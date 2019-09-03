الملاريا مرتبطة بـ 30% بإرتفاع مخاطر الإصابة بفشل وظائف القلب

حذر بحث طبي جديد من أن الإصابة بالملاريا مرتبط بنسبة تصل إلى 30% بمخاطر الإصابة بفشل القلب، حيث تصيب الملاريا، التى ينقلها البعوض أكثر من 219 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم سنويا.



وقال الدكتور"فيليب برينين"، الأستاذ فى مستشفى جامعة "هيرليف جنتوفيت"، فى الدانمارك:" لاحظنا زيادة فى حالات الإصابة بالملاريا، يصاحبها زيادة فى أمراض القلب والأوعية الدموية.



وكشفت المتابعة التى استمرت قرابة 11 عاما للمرضى عن 69 حالة من حالات قصور فى وظائف القلب، حيث أن الملاريا يمكن أن تكون مساهما فى التغييرات الوظيفية والهيكلية فى عضلة القلب، كما أنها قد تؤثر على النظام التنظيمى لضغط الدم وهو أحد العوامل المساهمة فى قصور وظائف القلب.



يشار إلى أن الهند حققت تقدما كبيرا في مكافحة الأمراض، حيث انخفضت نسبة الاصابة بالملاريا إلى أكثر من 80%.