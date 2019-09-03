إلزام المدارس الفرنسية بوضع العلم الوطني في الفصول

ألزمت الحكومة الفرنسية جميع المدارس بوضع العلم الفرنسي وعلم الاتحاد الأوروبي في الفصول بجانب كلمات النشيد الوطني مع بداية العام الدراسي الجديد هذا الأسبوع.



وجاءت هذه الخطوة في إطار إجراءات إصلاح نظام التعليم التي أقرها البرلمان في فبراير الماضى.



وكانت معارضة يمين الوسط هي التي اقترحت هذه الخطوة ولكن أقرتها حكومة الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون.. وبات على كافة الفصول فى المدارس الابتدائية والثانوية عرض العلم الوطني وكلمات النشيد الوطني الشهير "المارسيليز" والشعار الوطني "حرية ومساواة وأخوة".

