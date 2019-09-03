ضبط 3 عاطلين بحوزتهم حشيش في الغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم أول شرطة الغردقة، من ضبط ثلاثة عاطلين بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر قبل توزيعها على عملائهم في الغردقة.



كان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من المقدم أسامه مهران رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة، يفيد بضبط "سيد. أ" عاطل، و"أحمد. م" عاطل، و" علاء. ع"، بدون عمل، وبحوزتهم 12 قطعة كبيرة الحجم و7 قطع متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن جميعها 650 جرامًا تقريبًا، ومبلغ مالي 3000 جنيه، و4 هواتف محمول.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهما، وتم تحرير محضر جنح قسم أول الغردقة، وجارِ العرض على النيابة العامة.