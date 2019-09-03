ضبط 800 كيلوجرام كوكايين على متن يخت برتغالي

اعترضت الشرطة الوطنية الإسبانية طريق يخت في المياه الدولية بالقرب من أرخبيل الأزور البرتغالية، وعلى متنه 800 كيلوجرام كوكايين، كما ألقت القبض على 3 بحارة كانوا على متنه.



وذكرت الشرطة الإسبانية، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، أنه تم رصد موقع اليخت من جانب سفينة تابعة لهيئة الضرائب والجمارك الإسبانية كان من المقرر أن تصل إلى ميناء "لاس بالماس دي جران كناريا" الإسباني لإجراء مزيد من التفتيش.



وأشارت الصحيفة إلى أن المديرية العامة للشرطة الإسبانية ووفد من الحكومة في جزر الكناري والمسؤولين عن العملية يقومون بالكشف عن مزيد من التفاصيل عن عملية الاحتجاز من خلال التحقيقات الجارية.