إنقاذ سائحة سقطت من منحدر بجنوب البرتغال

تمكنت فرق الإنقاذ في البرتغال من مساعدة سائحة تشيكية في أواخر العشرينات من عمرها سقطت من فوق جرف إلى واد في لاجوس بمدينة فارو جنوب البرتغال.



وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن السائحة وقفت بلا حراك في الحفرة على عمق 12 مترا من سطح الأرض، في الوقت الذي بدأت فيه مجموعة من المطافئ عملية الإنقاذ، وتم سحب الضحية ونقلها على الفور إلى المستشفى لإجراء فحوصات.



وكانت السائحة تلتقط صورا عندما انزلقت قدماها من فوق الجرف المعروف بأنه منطقة خطرة نظرا لطبيعة تكوينه وعدم استقرار الأرض به.