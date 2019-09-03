حظر إعلانات الوجبات السريعة للأطفال في البرتغال

تفرض البرتغال، اعتبارًا من أكتوبر المقبل، حظرًا على إعلانات الوجبات السريعة للأطفال، في إطار المزيد من القيود على المنتجات الغذائية التي تظهر في الإعلانات المخصصة للأطفال.



وذكرت صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية، أنه تم نشر جدول يحدد ملفا تعريفيا للأطعمة والمشروبات بالإعلانات التي تستهدف الأطفال دون سن 16 عامًا في الجريدة الرسمية، على أن ينفذ خلال 60 يومًا.



ويندرج ملف التغذية تحت القانون الصادر في أبريل الماضي، والذي يهدف إلى تقييد بعض الإعلانات التي تستهدف الأطفال.