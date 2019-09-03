شكري: مشاركة مصر في اجتماعات نيويورك تركز على قضايا إفريقيا

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، فإن المشاركة المصرية اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة سوف تتضمن التركيز وتوضيح الأهداف الخاصة بالاتحاد والجهود التنموية على مستوى القارة والتعريف بما تحقق على صعيد اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتناول القضايا الخاصة بالبيئة، خاصة وأن أفريقيا من الدول المتأثرة بتغير المناخ.



وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية غينيا، أن مصر ستركز أيضًا على القضايا المرتبطة بالإرهاب والنزاعات والعمل للتوصل الى حلول سياسية، فضلًا عن بحث القضايا الدولية المتعددة، واللقاءات مع القيادات على مستوى العالم لتبادل وجهات النظر، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.