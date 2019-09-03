"الإحصاء" يعلن تراجع معدل البطالة بين الشباب

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، انخفاض معدلات البطالة للذكور في مرحلة الشباب إلى حدود 9.7% خلال الربع الثاني من 2019، مقابل 15.9% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه.



وفي المقابل، ارتفع معدل البطالة بين الإناث في مرحلة الشباب إلى 49% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل 44.9% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.



بينما سجلت معدلات البطالة في المراحل الأكبر عمرًا بين الذكور والإناث تراجعًا على حد سواء، حيث انخفض المعدل بين الذكور من 2.2% خلال الربع الثاني من عام 2018 إلى 1.3% خلال الربع نفسه من عام 2019، كما انخفض المعدل بين الإناث من 7.6% إلى 4.1% خلال فترة المقارنة ذاتها.