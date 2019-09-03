الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 الموافق 04 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع بورصة الكويت بختام التعاملات

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:16 م
جريدة الدستور
اكرم عمران - طارق عتمان
طباعة
ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعي العقار والاتصالات.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% رابحًا 7.82 نقطة ليغلق عند مستوى 5961.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحًا 9.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6560.19 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.1% رابحًا 4.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4784.21 نقطة.

وتم التداول بختام التعاملات على 106.4 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون دينار كويتى عبر 4351 صفقة.

وقفزت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.77%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.50%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.

وجاء سهم "شركة دبى الأولى للتطوير العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 26.30%، ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 9.05%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 7.69%.

فيما تصدر سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.88% ثم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 7.32%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 5.44%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع بورصة الكويت فى ختام تعاملات اليوم

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تداولات الخميس

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات الثلاثاء

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل العلاوات الخمس الخاصة للموظفين

منذ حوالي 14 ساعة

"الأهلى" يكشف الموقف النهائى لرحيل وليد أزارو

منذ حوالي 7 ساعات

"سقارة أكبر مدينة للموتى".. اكتشاف أثري جديد يذهل العالم

منذ حوالي 13 ساعة

إغلاق جزئى لطريق السويس الصحراوى لمدة 3 شهور

ads

الصور

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

image description

بتخفيض 40% افتتاح معرض "العودة إلى المدارس" بـ"التنمية المحلية"

الأكثر قراءة

قائمة مشروعات العاصمة الإدارية الأكثر مبيعا خلال 3 أشهر

إخلاء سبيل منى الغضبان بطلة "الفيديو الإباحي"

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل العلاوات الخمس الخاصة للموظفين

أيام زمان

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

الصحة

دراسة: الأشخاص النحفاء خلاياهم الدهنية أكثر كفاءة

دراسة: الإفراط في تناول الخضروات والفاكهة قد يضر بالصحة

الملاريا مرتبطة بـ 30% بإرتفاع مخاطر الإصابة بفشل وظائف القلب

سر رشاقة النحيفين دون الحاجة لنظام غذائى صحى

الرئيس نيوز

"حساسين" يطالب الحكومة بانقاذ الطلبة المصريين من نصابي الجامعة الأوكرانية

إخلاء سبيل منى الغضبان بكفالة 10 آلاف جنيه في قضية الفيديو الإباحي

وزير الكهرباء والسفير العراقي يبحثان سبل تدعيم الربط الكهربائي بين مصر والعراق

روحاني يُهادن المحافظين بإعلان التنسيق مع المرشد بشأن مباحثاته مع أمريكا.. وباحث: "لتخفيف الضغط"

منوعات

دراسة: تلوث الهواء يقلل كمية أشعة الشمس التي تصل إلى سطح الأرض

إلزام المدارس الفرنسية بوضع العلم الوطني في الفصول

تراجع الأرباح المجمعة لليابان بسبب الحرب التجارية

ضبط 800 كيلوجرام كوكايين على متن يخت برتغالي

كشكول

نتيجة المرحلة الأولى للقبول بـ"الضبعة النووية"

نصار لـ"كشكول": جارِ اعتماد شهادة "ايجيبت جولد" من الخارج

دراسة فرنسية تحذر من خطورة حفاضات الأطفال

بالصور.. قافلة تعليمية لمتابعة استعدادات مدارس الإسكندرية

إسلام سياسي

شباب الإخوان المحبوسون يتوسلون مجددًا لإخراجهم من السجن

أزهريون: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية

الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء لمناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية

واشنطن تعلن استهدافها خلايا تنظيم القاعدة في سوريا


زيت وسكر

” الطفولة والأمومة” : التعامل مع 432 بلاغا عبر خط نجدة الطفل لمناهضة زواج الأطفال خلال 8 أشهر

وزير الكهرباء والسفير العراقي يبحثان سبل تدعيم الربط الكهربائى بين مصر والعراق

وزير القوى العاملة يتفقد مركز تدريب العمالة بالمنطقة التراثية بالعلمين الجديدة

وزيرة الصحة: مصر تدعم توفير احتياجات دولة فلسطين من المستحضرات الدوائية الطارئة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
محمد العسيري
البلد الكبير
لواء. محسن الفحام
ختامها الكويت
مؤمن المحمدي
ع الفانلة
المزيد

الثقافة

التكوين تطرح النسخة العربية لــ"علم النفس السياسي"

أوركسترا "لياونينغ" بأوبرا الإسكندرية لإحياء الذكرى الـ70 لتأسيس الصين

ورش فنية ودورى ثقافى بثقافة الأقصر

كيف صنع توفيق الحكيم من "عبيط القرية" فيلسوفًا؟

صفحتنا ع الفيس بوك