الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 الموافق 04 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرها "مايوه وخمرة".. 5 خناقات أشعلت صيف الساحل

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:16 م
جريدة الدستور
إسلام أبو المجد
طباعة
تداول عدد كبير من رواد التواصل الأجتماعي، فيديو لمعركة دامية، مساء أمس، في أحد منتجعات الساحل الشمالي وتحديدا قرية " هاسيندا "، عندما أشتبك مجموعة من الشباب والفتيات اللاتي ترتدين ملابس البحر داخل ساحة مخصصة لركن السيارات.

كان السبب وراء الواقعة، معاكسة بعض الشباب لفتاة كانت ترتدي مايوه ساخن بصحبة شاب يحمل في يده زجاجة خمر، وسرعان ما تحول الأمر لمشاجرة، فقرر أحد الشباب قيادة سيارته ودهس كل من يحاول إعتراض طريقه.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة حوادث شهدها الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، منها علي سبيل المثال مشاجرات شهدتها بعض حفلات نجوم الغناء.

حفل محمد رمضان
لم تكن هذه المرة الوحيدة لوقوع خناقات في الساحل الشمالي، فقد شهد حفل غنائى للفنان محمد رمضان، في بورتو جولف حالة غير مسبوقة من سوء التنظيم، أوقفت الحفل مرتين بسبب، أولهما حينما حاول شخص من الجمهور تخطي الأمن، فاحتد عليه الفنان قائلًا: "أنت يعني الإور اللي فيهم، كدة مش هينفع"، انتظر الأمن أن يخرج هذا الشاب قبل أن يستكمل الغناء، أما المرة الثانية حينما لاحظ عدم تفاعل الجمهور مع أغنياته، فداعبهم: "مضايقين من الجاردات، طب أنا هخصملهم 10 أيام علشانكم، يلا نغني بقى".

"بدلة صافيناز"
في أغسطس المنقضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمعركة نشبت في أحد الكافيهات بين مجموعة من رواده.
وزعم ناشر الفيديو أن المعركة نشبت بسبب خلاف على بدلة الرقص كانت ترتديها الراقصة صافيناز، الأمر الذي أسفر عن تراشق بالألفاظ أدى إلى اشتباكات بالأيدي.

خناقة أحمد عز وياسمين
في 6 أغسطس وقع تشابك بين الفنان أحمد عز وياسمين، شقيقة الفنانة زينة التي شهدتها إحدى القرى السياحية.

يعود خلاف عز وزينة لأكثر من 5 أعوام بسبب نسب طفلي زينة لعز من خلال محكمة الأسرة، ثم حصولها على حكم بنفقة لطفليها تقدر بنحو 30 ألف جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية للتوأم |عزالدين وزين الدين"، فيما رفضت المحكمة استئناف الفنان على الحكم.

أزمة نجمى الأهلى
في 18 أغسطس الماضى، اشتبك الثنائى صالح جمعة، ورمضان صبحي،نجما التادى الأهلى، مع عدد من الأشخاص بعد خلاف نشب، على خلفية تواجد الثنائى فى أحد الملاهى الليلية قبل مباراة" اطلع بره الصومالى" ليقرر مجلس الإدارة استبعادهما من اللقاء.

وأصطحبت شرطة السياحة، اللاعبان لأحد النقاط الأمنية القريبة من الواقعه، وتم احتجازها بصحبة الشباب فترة طويلة قبل أن يتدخل مسئولى الأهلى فور علمهم بالواقعة فى وقت متأخر فى ظل حرص الثنائى على عدم تدوال الحدث لتفادى العقوبات.



موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة حول نسب ملكة إنجلترا لـ"الرسول"

منذ حوالي 7 ساعات

"سقارة أكبر مدينة للموتى".. اكتشاف أثري جديد يذهل العالم

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل العلاوات الخمس الخاصة للموظفين

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من مدرب بيراميدز على النهائى: "الزمالك مثل الأهلى"

ads

الصور

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

image description

بتخفيض 40% افتتاح معرض "العودة إلى المدارس" بـ"التنمية المحلية"

الأكثر قراءة

قائمة مشروعات العاصمة الإدارية الأكثر مبيعا خلال 3 أشهر

إخلاء سبيل منى الغضبان بطلة "الفيديو الإباحي"

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل العلاوات الخمس الخاصة للموظفين

أيام زمان

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

الصحة

دراسة: الأشخاص النحفاء خلاياهم الدهنية أكثر كفاءة

دراسة: الإفراط في تناول الخضروات والفاكهة قد يضر بالصحة

الملاريا مرتبطة بـ 30% بإرتفاع مخاطر الإصابة بفشل وظائف القلب

سر رشاقة النحيفين دون الحاجة لنظام غذائى صحى

الرئيس نيوز

"حساسين" يطالب الحكومة بانقاذ الطلبة المصريين من نصابي الجامعة الأوكرانية

إخلاء سبيل منى الغضبان بكفالة 10 آلاف جنيه في قضية الفيديو الإباحي

وزير الكهرباء والسفير العراقي يبحثان سبل تدعيم الربط الكهربائي بين مصر والعراق

روحاني يُهادن المحافظين بإعلان التنسيق مع المرشد بشأن مباحثاته مع أمريكا.. وباحث: "لتخفيف الضغط"

منوعات

دراسة: تلوث الهواء يقلل كمية أشعة الشمس التي تصل إلى سطح الأرض

إلزام المدارس الفرنسية بوضع العلم الوطني في الفصول

تراجع الأرباح المجمعة لليابان بسبب الحرب التجارية

ضبط 800 كيلوجرام كوكايين على متن يخت برتغالي

كشكول

نتيجة المرحلة الأولى للقبول بـ"الضبعة النووية"

نصار لـ"كشكول": جارِ اعتماد شهادة "ايجيبت جولد" من الخارج

دراسة فرنسية تحذر من خطورة حفاضات الأطفال

بالصور.. قافلة تعليمية لمتابعة استعدادات مدارس الإسكندرية

إسلام سياسي

شباب الإخوان المحبوسون يتوسلون مجددًا لإخراجهم من السجن

أزهريون: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية

الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء لمناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية

واشنطن تعلن استهدافها خلايا تنظيم القاعدة في سوريا


زيت وسكر

” الطفولة والأمومة” : التعامل مع 432 بلاغا عبر خط نجدة الطفل لمناهضة زواج الأطفال خلال 8 أشهر

وزير الكهرباء والسفير العراقي يبحثان سبل تدعيم الربط الكهربائى بين مصر والعراق

وزير القوى العاملة يتفقد مركز تدريب العمالة بالمنطقة التراثية بالعلمين الجديدة

وزيرة الصحة: مصر تدعم توفير احتياجات دولة فلسطين من المستحضرات الدوائية الطارئة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
محمد العسيري
البلد الكبير
لواء. محسن الفحام
ختامها الكويت
مؤمن المحمدي
ع الفانلة
المزيد

الثقافة

التكوين تطرح النسخة العربية لــ"علم النفس السياسي"

أوركسترا "لياونينغ" بأوبرا الإسكندرية لإحياء الذكرى الـ70 لتأسيس الصين

ورش فنية ودورى ثقافى بثقافة الأقصر

كيف صنع توفيق الحكيم من "عبيط القرية" فيلسوفًا؟

صفحتنا ع الفيس بوك