آخرها "مايوه وخمرة".. 5 خناقات أشعلت صيف الساحل

حفل محمد رمضان



"بدلة صافيناز"



خناقة أحمد عز وياسمين



في 6 أغسطس وقع تشابك بين الفنان أحمد عز وياسمين، شقيقة الفنانة زينة التي شهدتها إحدى القرى السياحية.



يعود خلاف عز وزينة لأكثر من 5 أعوام بسبب نسب طفلي زينة لعز من خلال محكمة الأسرة، ثم حصولها على حكم بنفقة لطفليها تقدر بنحو 30 ألف جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية للتوأم |عزالدين وزين الدين"، فيما رفضت المحكمة استئناف الفنان على الحكم.



أزمة نجمى الأهلى

في 18 أغسطس الماضى، اشتبك الثنائى صالح جمعة، ورمضان صبحي،نجما التادى الأهلى، مع عدد من الأشخاص بعد خلاف نشب، على خلفية تواجد الثنائى فى أحد الملاهى الليلية قبل مباراة" اطلع بره الصومالى" ليقرر مجلس الإدارة استبعادهما من اللقاء.



وأصطحبت شرطة السياحة، اللاعبان لأحد النقاط الأمنية القريبة من الواقعه، وتم احتجازها بصحبة الشباب فترة طويلة قبل أن يتدخل مسئولى الأهلى فور علمهم بالواقعة فى وقت متأخر فى ظل حرص الثنائى على عدم تدوال الحدث لتفادى العقوبات.









تداول عدد كبير من رواد التواصل الأجتماعي، فيديو لمعركة دامية، مساء أمس، في أحد منتجعات الساحل الشمالي وتحديدا قرية " هاسيندا "، عندما أشتبك مجموعة من الشباب والفتيات اللاتي ترتدين ملابس البحر داخل ساحة مخصصة لركن السيارات.كان السبب وراء الواقعة، معاكسة بعض الشباب لفتاة كانت ترتدي مايوه ساخن بصحبة شاب يحمل في يده زجاجة خمر، وسرعان ما تحول الأمر لمشاجرة، فقرر أحد الشباب قيادة سيارته ودهس كل من يحاول إعتراض طريقه.وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة حوادث شهدها الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، منها علي سبيل المثال مشاجرات شهدتها بعض حفلات نجوم الغناء.لم تكن هذه المرة الوحيدة لوقوع خناقات في الساحل الشمالي، فقد شهد حفل غنائى للفنان محمد رمضان، في بورتو جولف حالة غير مسبوقة من سوء التنظيم، أوقفت الحفل مرتين بسبب، أولهما حينما حاول شخص من الجمهور تخطي الأمن، فاحتد عليه الفنان قائلًا: "أنت يعني الإور اللي فيهم، كدة مش هينفع"، انتظر الأمن أن يخرج هذا الشاب قبل أن يستكمل الغناء، أما المرة الثانية حينما لاحظ عدم تفاعل الجمهور مع أغنياته، فداعبهم: "مضايقين من الجاردات، طب أنا هخصملهم 10 أيام علشانكم، يلا نغني بقى".في أغسطس المنقضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمعركة نشبت في أحد الكافيهات بين مجموعة من رواده.وزعم ناشر الفيديو أن المعركة نشبت بسبب خلاف على بدلة الرقص كانت ترتديها الراقصة صافيناز، الأمر الذي أسفر عن تراشق بالألفاظ أدى إلى اشتباكات بالأيدي.