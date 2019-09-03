التحقيق مع 3 مسجلين تخصصوا في سرقة المتاجر بالبساتين

تباشر نيابة البساتين الجزئية، الثلاثاء، التحقيق مع 3 مسجلين خطر كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المتاجر.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بتكوين 4 أشخاص تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب كسر القفل.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط 3 من المتهمين حال استقلالهم سيارة "ملاكى مستأجرة".



بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة متاجر بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئى النية "تاجر وصاحب محل خردة"، وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.