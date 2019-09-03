نظر تجديد حبس منى الغضبان في الفيديو الإباحي

تنظر الدائرة 4 شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، برئاسة المستشار محسن مبروك، وسكرتارية محمد عطية، الثلاثاء، تجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان، المتهمة بالظهور في فيديو جنسي مع مخرج شهير.



وكانت المتابعات الأمنية رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو إباحي تظهر فيه منى الغضبان مع مخرج شهير، وبتقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، أمكن تحديد مكان تواجدها والقبض عليها.



وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.