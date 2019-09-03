الاستغناء عن انسيني من منتخب إيطاليا لمباراتي أرمينيا وفنلندا

غادر المهاجم الإيطالي لورينزو انسيني معسكر المنتخب الإيطالي في كاستيلديبولي بعد إصابته وعاد إلى ناديه نابولي لمتابعة حالته ليكون اللاعب الرابع غير المتاح للمدرب روبيرتو مانشيني.



وكان الآتزوري قد أعلن قبل ذلك عن عدم توفر جورجي كيليني ودي شيليو وكريستيانتي بسبب الإصابات وتم استبدالهم بآتشيربي مدافع لاتسيو ودامبروسيو مدافع الإنتر إضافة إلى ساندرو تونالي لاعب خط وسط بريشيا.



وانضم تونالي مؤخرًا إلى المجموعة بجانب مهاجم فرايبورج الألماني فيتشنزو جريفو الذي يحصل على أول استدعاء دولي لمنتخبه الوطني بعد ظهوره بمستوى جيد رفقة فريقه في الدوري الألماني وذلك ليكون معوضًا للورينزو إنسيني.



وسيعود المنتخب الأزرق إلى التدريبات في مركز نيكولو جالي الرياضي عصر اليوم قبل أن يغادر صباح الغد استعدادًا لمواجهة منتخب أرمينيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.