الصين تحتج على ملاحظات سلبية لواشنطن حول "شينج يانج"

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، تقديمها احتجاجًا شديدًا للولايات المتحدة الأمريكية حول الملاحظات السلبية التي أصدرها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول مراكز التدريب والتعليم المهني في إقليم (شينج يانج)، داعية المسئولين الأمريكيين إلى "التوقف عن التكلم دون رؤية واضحة".



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، تعقيبًا على مقال نشره وزير الخارجية الأمريكي تضمن ملاحظات سلبية عن مراكز شينج يانج للتدريب والتعليم المهني.



وقال شوانج إن ما جاء في المقال تكرار لما اعتاد عليه سابقا واتهام دون أي سند، مؤكدًا معارضة بلاده الحازمة، وتقديمها احتجاجًا قويًا للولايات المتحدة بهذا الصدد.



وأضاف أن شئون شينج يانج هي من القضايا الداخلية الخالصة للصين، وليس من حق الآخرين التدخل فيها، وأن حكومة شينج يانغ المحلية أنشأت مراكز للتدريب والتعليم المهني وفقًا للقانون من أجل إنقاذ الأشخاص الذين تم التأثير عليهم من جانب العناصر الإرهابية الذين حاولوا الترويج لأفكار متطرفة مسممة.



وتابع: أنه في الوقت الحاضر، أصبح الوضع الاجتماعي العام في شينج يانغ مستقرا، وزخم التنمية الاقتصادية جيدا، حيث تعيش جميع أبناء القوميات في وئام ولم تقع هجمات إرهابية منذ ثلاث سنوات، فيما يدعم أبناء شينج يانغ بجميع قومياتهم تدابير تتخذها الحكومة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار على نطاق واسع هناك.