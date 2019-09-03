البحرين وإندونيسيا تبحثان التعاون المشترك

بحث نائب ملك البحرين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بقصر القضيبية في العاصمة المنامة، مع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، اليوم الثلاثاء، التعاون المشترك بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن آل خليفة أكد تطور مستويات التعاون الثنائي بين البحرين وأندونيسيا، الذي أسهم في مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة، بما يفتح آفاقا أرحب بين البلدين والشعبين على الأصعدة كافة.



وأشار آل خليفة إلى مستويات العلاقات الثنائية بين البحرين وإندونيسيا، وأهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق مزيدًا من النماء والازدهار للبلدين.



من جانبها، عبرت وزيرة خارجية إندونيسيا عن شكرها وتقديرها لنائب الملك البحريني، ولي العهد، على ما يوليه من حرص واهتمام لدعم العلاقات بين البلدين.