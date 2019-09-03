سانشيز: لا أشعر بالندم على الانضمام إلى مان يونايتد

أكد ألكسيس سانشيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، أنه لا يشعر بأي ندم على قراره بالانضمام إلى مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.



وانضم اللاعب التشيلي إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم بعد 18 شهرًا قضاها في أولد ترافورد، حيث سجل خمسة أهداف فقط خلال 45 مباراة.



وجاء انضمام اللاعب الملقب بالفتى المعجزة إلى فريق النيرازوري بعد الإعلان قبل ذلك عن انتقال المهاجم روميلو لوكاكو، وذلك بناء على طلب من المدرب أنطونيو كونتي.



وقال سانشيز لهيئة الإذاعة البريطانية: أنا سعيد للغاية لأنني ذهبت إلى مانشستر يونايتد، إنه النادي الذي فاز بأكبر عدد في إنجلترا، أردت الانضمام إليه والفوز بكل شيء.



وتابع بقوله: أنا لست نادمًا على الذهاب لليونايتد، عندما انتقلت إلى أرسنال كان الأمر رائعًا وكنت سعيدًا هناك ولكن مانشستر يونايتد كان ينمو في ذلك الوقت وكان يشتري لاعبين ليفوزوا بشيء.