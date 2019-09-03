مدرب منتخب المصارعة يمتنع عن المشاركة فى بطولة العالم

امتنع محمد طلبة المدير الفنى لمنتخب المصارعة النسائية عن السفر مع أفراد المنتخب إلى كازاخستان، للمشاركة فى بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجارى.



وجاء تخلف طلبة عن السفر بعد اكتشافه فقدان جواز السفر الخاص به، وبالتالى لم يتمكن من السفر مع البعثة، حيث إنه من المقرر أن يكون هو المدرب الخاص بسمر حمزة اللاعبة الوحيدة التى تشارك فى منافسات النسائية.



ويحتاج طلبة إلى البدء فى إجراءات الحصول على جواو سفر آخر، ثم مخاطبة السفارة للحصول على التأشيرة، وهو ما يحتاج إلى عدة أيام، وبذلك تكون سمر حمزة لاعبة المنتخب فى البطولة دون مدرب فى منافسات النسائية.



يذكر أن بعثة المنتخب غادرت صباح اليوم إلى كازاخستان لإقامة معسكر يسبق البطولة.