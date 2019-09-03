عدم أحقية الموظفات فى "إجازة الوضع" أثناء الإجازة دون أجر

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية الموظفات في الحصول على إجازة وضع أثناء إجازتها دون أجر لرعاية طفلها.



جاء في الفتوى، أن إحدى العاملات بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منحت إجازة بدون أجر لرعاية طفل لمدة عام اعتبارًا من 1-9-2016، وفي أثناء فترة الإجازة وبتاريخ 25-5-2017 تقدمت بطلب لمنحها إجازة وضع اعتبارًا من 3-4-2017 تاريخ تحقق واقعة الوضع.



واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن منح إجازة الوضع هو تحقق واقعة الوضع في أثناء قيام العلاقة الوظيفية، إلا أن تحقق هذه الواقعة إذا ما حدثت في أثناء إجازة دون مرتب منحت للعاملة بناءً على طلبها لا يترتب عليه بذاته انتهاء الإجازة دون مرتب القائمة، ولو قيل ذلك من باب الجدل فإنه يتحتم القول بوجوب عودة العاملة إلى عملها بانقضاء إجازة الوضع، إذ لا يمكن القول بأنه يترتب على انتهاء إجازة الوضع لو استحقت، عودة الإجازة الخاصة دون مرتب التى انقضت إلى الوجود مرة أخرى بدون عمل إرادي من جانب العاملة.



ومتى كان ذلك، وكان الأصل أن يكون العامل في عمل حتى يقوم بإجازة، فقرار الإجازة الذي يصدر أثناء الإجازة يكون صادرًا على غير محل، فإن العاملة التي منحت إجازة خاصة دون مرتب بناءً على طلبها لا تستحق إجازة وضع إذا ما تحققت الواقعة المنشئة لهذه الإجازة في أثناء إجازتها الخاصة.