مفاجاة نيمار يستطيع الرحيل عن سان جيرمان بدعم الفيفا

يحق لنجم باريس سان جيرمان الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، الرحيل ضدا عن رغبة فريقه الحالي، وفقا لبند قانوني في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وبعد ساعات من إغلاق سوق انتقالات اللاعبين الصيفية لموسم 2018-2019، وفشل صفقة عودة نيمار إلى فريقه السابق برشلونة، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن النجم البرازيلي يمكنه الاستفادة من بند قانوني في لوائح "الفيفا" للرحيل عن سان جيرمان في العام 2020.



وأوضحت الصحيفة، أن هناك بند في قوانين "الفيفا" يعرف بـ"الفترة المحمية من فيفا"، والذي ينص على أنه بعد ثلاثة مواسم كاملة، أوثلاثة أعوام، إذا كان اللاعب يحتفظ بنفس العقد الذي وقع عليه في يومه الأول دون تجديده، فإنه يحق له مغادرة النادي بعد دفع تعويض، وهو البند الذي يمكن لنيمار استغلاله للرحيل عن ملعب "حديقة الأمراء".



ولفتت الصحيفة إلى أن حساب مبلغ التعويض يحدد وفقا لمعايير واعتبارات معينة من "الفيفا"، مشيرة إلى أن وكلاء نيمار استشاروا "الفيفا" في ذلك الأمر، مضيفة أن البرازيلي قد يدفع 170 مليون يورو الصيف المقبل لمغادرة سان جيرمان.