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مصر

مصر والعراق تبحثان التعاون في مجال الكهرباء

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 01:38 م
السفير أحمد نايف
السفير أحمد نايف سفير العراق بالقاهرة
عمرو خان
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استقبلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة السفير أحمد نايف، سفير العراق بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة بين مصر والعراق والتعرف على احتياجات العراق الشقيق.

وأوضح وزير الكهرباء أن هذا اللقاء يأتى تأكيدًا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون مع مختلف الدول العربية الشقيقة، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصرى لفتح أسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر.

وأكد دعم الحكومة المصرية لدولة العراق الشقيق فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كل إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى العراق.

وأشار إلى نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول فى الطاقة وتأمين واستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية، وكذلك تعزيز الشفافية وحوكمة القطاع.

وقال إنه نتيجة لذلك نجح قطاع الطاقة المصري في تحويل العجز فى الطاقة إلى فائض، وذلك من خلال إضافة 25 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية، مما أسهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي كهربائي مناسب.

وأضاف: يعمل قطاع الكهرباء حاليًا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وتابع: أن استراتيجيتنا تعتمد على التحول إلى الشبكات الذكية، والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون، وكذلك تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية للشبكات الكهربائية.

وأعرب عن الاستعداد التام لمشاركة التجربة المصرية وتقديم كل سبل الدعم مع جميع الدول العربية والإفريقية، وأكد أن القطاع يمتلك خبرات وقدرات تدريبية للكوادر البشرية بمستويات عالية.

وأشاد السفير أحمد نايف بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كل المجالات، معربًا عن رغبته فى الاستفادة منها فى إعمار العراق الشقيق، مؤكدًا على اهتمامه باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الكهربائى، بالإضافة إلى التعاون فى بناء القدرات البشرية والتدريب للاستفادة من الخبرات المصرية.

وفى نهاية اللقاء أكد الجانبان على أهمية التنسيق لبحث إمكانية تدعيم الربط الكهربائى بين مصر والعراق والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطاقة الكهربائية وتبادل وجهات النظر والتعاون المشترك، وسبل تسهيل مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الكهرباء على أرض العراق والنهوض بقطاع الكهرباء العراقى وصيانة محطات الكهرباء والمساهمة في دراسة وضع المنظومة الكهربائية العراقية واستقرارها.

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