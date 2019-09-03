"المحامين" تعلن موعد حفل تكريم أبناء أعضائها المتفوقين

أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الثلاثاء، موعد حفل التكريم السنوي للمتفوقين من أبناء المحامين دراسيًا لعام 2019، من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، السبت 14 سبتمبر الحالي، بقاعة اتحاد عمال مصر الكائنة بجوار قسم الأزبكية، قرب محطة مترو أحمد عرابي.



وقال إبراهيم عبدالرازق، مدير إدارة المعاشات بالنقابة العامة، إن الحفل سيشهد تكريم 600 طالب وطالبة، من مختلف المحافظات، والمراحل الدراسية، بشهادات تقدير، ومبالغ مالية، تقديرًا لتفوقهم في مراحلهم الدراسية، بالنسبة للحاصلين على شهادات إتمام المرحلتين الإعدادية، والثانوية علمي، بنسبة 90% فأكثر، وأدبي للأبناء الحاصلين على 85% فأكثر.



وأوضح "عبدالرازق" أنه بالنسبة للتعليم الأزهري، يكون التكريم للحاصلين على 80% فأكثر، وشهادة إتمام المرحلة الجامعية للحاصلين على تقدير جيد جدًا، مشيرًا إلى أن الحفل سيبدأ من الرابعة عصرًا، بحضور نقيب المحامين، وأعضاء مجلسه.