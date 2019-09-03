محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية لأغسطس في الدوري الإنجليزي

رغم خروجه من قائمة أفضل لاعب في العالم أمس إلا أن اللاعب المصري الفرعون محمد صلاح تواجد في التشكيلة المثالية لشهر أغسطس بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، حسبما قال موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.



كما انضم في التشكيلة المثالية كلا من فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب ووفيرمينو.



وحقق صلاح 4 انتصارات متتالية برصيد 12 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين على مانشستر سيتي، ومسجلا 3 أهداف فى مسابقة الدورى الإنجليزى 2019 "هدف" أمام نورويتش سيتى، و"هدفان" فى شباك أرسنال.