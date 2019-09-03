إحباط تهريب "حقن تجميل" بمطار القاهرة

تمكن مأمورو الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أحمد العشرى، مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه محمود سعيد، رئيس قسم اللجنة في راكبة مصرية قادمة من كوريا ترانزيت الإمارات لكثرة ترددها، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة وائل إمبابى، مأمور الفحص بجهاز الأشعة، فتلاحظ وجود أجسام معتمة وتم تأكيد الاشتباه.



وبتفتيش أمتعتها تبين وجود 1216 عبوة من مستحضرات التجميل وأمبولات وحقن التجميل مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.



وقرر إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 54 لسنة 2019.