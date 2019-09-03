إخلاء سيبل سارق حذاء مُصلي من أمام مسجد في الغردقة

قررت نيابة الغردقة، الثلاثاء، إخلاء سبيل الطفل المتهم بسرقة "كوتشي" أحد المصلين بمدينة الغردقة، بعد تنازل المجني عليه عن البلاغ.



كان المقدم أسامة مهران، رئيس مباحث قسم أول شرطة الغردقة بالبحر الأحمر، تلقى بلاغًا أمس الإثنين، من شاب اكتشف سرقة حذائه "كوتشى" من إحدى الماركات العالمية غالية الثمن، وذلك من مسجد الميناء الكبير بمنطقة السقالة، عقب أدائه الصلاة داخل المسجد.



وتمكنت مباحث قسم أول الغردقة عقب مراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمسجد، من ضبط المتهم "خالد. ھ"، وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتحرر محضر بالواقعة رقم 10755 لسنة 2019 جنح أول.